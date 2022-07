Mari Ojasaar varalahkunud kaksikõest: ikka veel ei saa ma päriselt aru, et teda ei ole enam

Uskumatu, et ma elan edasi. Ausalt, ma ei tea kuidas. Ma lihtsalt iga päev püüan elu nautida ja kuidagi saab hommikust õhtu. Ikka veel ei saa ma päriselt aru, et sind ei ole enam. Ja kohe tuleb mulle vastus, et sind on veel rohkem ja sinu vägi on veelgi suurem. Saan vastuse elu nautida ja tunda rõõmu. Hästi palju rõõmu ja kergust,“ kirjutab ta.