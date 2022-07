40aastaselt surnud meediatäht: „Nautige elu, aga ärge unustage oma kakat kontrollida!“

VÄHIAKTIVIST: Esimese šoki üle elanud Deborah Jamesest sai väsimatu vähiaktivist. Ta juhtis BBCs alates 2018. aasta kevadest koos kahe teise vähipatsiendiga podcast'i „You, Me And The Big C“ ehk „Sina, mina ja see v-tähega asi“. Foto: Vida Press