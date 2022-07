Shira avameelselt elust, surmast ja kõigest, mis sinna vahele jääb: „Olen juba läbi mõelnud, milliseid matuseid tahaksin.“

„Paljud inimesed, eriti vanemad, ei julge surmast avalikult rääkida, sest see teeb haiget. Kuid tegelikult on nii, et, mida rohkem koletisest räägid, seda vähem hirmutavamaks ta muutub. See võib paljude inimeste jaoks veider tunduda, aga olen juba läbi mõelnud, milliseid matuseid tahaksin. Olen ka juba oma testamendi lahti kirjutanud,“ räägib 23aastane lauljatar, et kui ta peaks siit ilmast lahkuma, ei taha ta, et see lähedastele liialt sekeldusi põhjustaks.