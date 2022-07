ÕL VIDEO JA GALERII | Mudased naised, seksikad kõhulihased, sport ja suvekuumus! Otepää vallutasid tuhanded tudengid

1.–3. juulini toimusid Otepääl Kääriku spordikeskuses Üliõpilaste Suvemängud, kus tudengid said asuda enda ülikooli eest võistlustulle enam kui 40 spordialas – mõõtu sai võtta näiteks tänavahokis, auto lükkamises, minijalgpallis, orienteerumises, kiikingus, elamusjooksus, grillimises, veepallis, köieveos, kanuurallis, rahvastepallis, jooksuvõistlustes ning paljus muus. Tegu on suvise kolmepäevase sportlik-meelelahutusliku üritusega, kuhu on oodatud kõikide kõrgkoolide tudengid ja sportliku hingega vilistlased.

Suvemängude traditsioon sai alguse juba 2000. aastal ja see on välja kasvanud paari kõrgkooli vahelisest duellist kõiki Eesti kõrgkoole kaasavaks sündmuseks. Lisaks on liitunud ka sõpruskoole välismaalt.

Esimene võistluspäev algas tudengite jaoks telkide püstipanemise, rongkäigu ja avatseremooniaga, aga Suvemängude tippsündmus on läbi aastate olnud naiste mudamaadlus. Kääriku Sookolli valimine on pea sama pika traditsiooniga kui Suvemängud ise. Mudamaadluses läheb igal aastal võistlustulle ligikaudu 30 tugevat ja kaunist naist. Ühest küljest teevad neiud seal sõud, aga korralikud heited otse mutta ei jää kellelgi nägemata!

Üritusega käib alati kaasas ka üks korralik pidu, mis tähendab, et sportimise teeb noorte jaoks veel keerukamaks hommikune pohmell. Küll aga ei ole see kellelegi takistuseks.

Rääkides üritusel osalejatega, selgub, et neid toob alati suvemängudele tagasi hea seltskond ja kogu ürituse vibe. Ühtekuuluvustunne ja sõbralik mõõduvõtt spordialadel on just see, mida tudengid igal aastal pikisilmi ootavad. Kuigi üritust korraldatakse ka talvel, tõdevad noored, et suvel oli ikka palju mõnusam päikese käes sportida, kui talvel lume sees sumbata.