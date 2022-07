GALERII | Leelo Tunglale pühendati omanimeline kunstinäitus: olen siiani üllatunud

Esmaspäeval avas Eesti Nahakunstnike Liit köite- ja objektinäituse „Tungal“. Sellega on nahakunstnikel hea meel tähistada meie elavalt tegutseva luuleklassiku Leelo Tungla 75. sünnipäeva temale pühendatud väljapanekuga. „Kui juhtute Tallinna tulema, siis astuge läbi! Põnev, mis nad seal kokku on köitnud - kardan, et ega ma ise jaksa sealt midagi osta. Aga eks näis,“ sõnab Tungal.