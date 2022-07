GRETE KULD ON MUUSIKAMAAILMAS TAGASI! „Lugu oli imeline sünnipäevakingitus minu abikaasalt.“

Nimelt andis Grete Kuld välja singli „Tähetolm“. Kas on oodata ka lausa uut albumit? „Hetkel veel nii suuri plaane ei teeks. Lugu oli imeline sünnipäevakingitus minu abikaasalt, mis esialgu oli plaanitud tegelikult vaid endale toredaks mälestuseks. Ühel hetkel aga tekkis tunne, et see lugu võiks rõõmu pakkuda ka laiemale publikule ja nii sai see ka avaldatud.“