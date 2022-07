ABIKAASALE SÜNNIPÄEVAKS UUS LUGU! Kas Kuldade peres kulda ka kingitakse? Ergo Kuld: ehetele pole mul maitset, olen selles osas täiesti maakas

„Lugu oli imeline sünnipäevakingitus minu abikaasalt, mis esialgu oli plaanitud tegelikult vaid endale toredaks mälestuseks. Ühel hetkel aga tekkis tunne, et see lugu võiks rõõmu pakkuda ka laiemale publikule ja nii sai see ka avaldatud,“ õhkab loo „Tähetolm“ avaldanud Grete Kuld (33. Milliseid kinke nende peres aga veel tehakse?