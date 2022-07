715 EDUKAT AERUKILOMEETRIT! Marek Lindmaa raske katsumus Yukoni jõel: igaüks suudab rohkem, kui arvatagi julgeb

Telesaatejuht Marek Lindmaa (37), kes sai koos paarimehega maailma raskeimail aerutamismaratonil – Yukon River Questil – kolmanda koha, tunnistab, et juba varsti on tal plaanis järjekordne suur hullus. „Tulemas on tegelikult üks veelgi suurem ja pöörasem väljakutse.“