GALERII | Parkimine kallim kui Tallinnas! Retrobest algas nii mõnegi pidutseja jaoks soojendusnapsuga autode keskel

Reedel startis Otepääl Retrobesti festival, kuhu ilma autota on teistest linnadest tulijatel vägagi keeruline pääseda. Seetõttu kooriti parklas ka külastajate nahk – auto heinamaale ajamise eest tuli maksta kümme eurot. Enne aastat 1995 tehtud autod said aga parkida priilt, sest need käivad retroga sama jalga.