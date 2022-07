Harry Potter 25: autor on oma menusaagast ära kustutatud

Harry Potteri saaga esimene raamat „Harry Potter ja tarkade kivi“ tähistas juuni lõpus 25. sünnipäeva, kuid vägisi jääb mulje, et võlurpoisi looja J. K. Rowlingu nime ei taheta enam nimetada. Imelise tuhkatriinulooga ajalukku läinud vaene šoti üksikema on nüüd maailma üks edukamaid kirjanikke, kuid hiiglaslik Potteri-impeerium on talle tema poleemiliste väljaütlemiste tõttu paraku selja pööranud.