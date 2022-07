JÄÄB IGAVESEKS SALADUSEKS: mis meelitas Sulev Luike tihnikusse, kust tagasiteed enam polnud?

Kui paljudele, või õigem oleks vist öelda – kui vähestele näitlejatele kuskil sisemuses peituva ürgse ande kõrval on otsekohe naeratanud õnn või võimalus või juhus, et juba esimene teatritöö kutselise näitlejana kutselises teatris on andnud selge põhjuse rääkida näitleja tähelennust.