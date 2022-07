Juulis on planeetide seis salakaval! Oht on kaotada reaalsustaju

29. juunil leidis aset uue Kuu loomine Vähi märgis (7 kraadi 23 minutit Vähis). Kuuloomise kraad on ühenduses Musta Kuu ehk Lilitiga (Kuu apogee). See on omakorda kvadraadis Jupiteriga Jääras.

Seega võib oletada, et juuli tervikuna tuleb mõnes mõttes üsna äärmuslik. See võib võimenduvalt tuua kaasa kõikvõimalikke sündmusi, andes võimaluse vastuolulistele arengutele ja sündmustele.

Samas võib see aeg olla loomingulises plaanis äärmiselt soodne. Kunstnikud ja loomeinimesed võivad tulla väga eriliste ja originaalsete ideede peale.