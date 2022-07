KUUMAD KLÕPSUD | RANNAMOOD VIIMSI NÄITEL: julged aksessuaarid, hiiglaslikud kübarad ja kelmikad mustrid

„Mõtlesime, et mingi 17aastane mees kõnnib vastu – millised kõhulihased. Ja need jalad…,“ õhkab Viimsi rannas Õhtulehega vestelnud neiu, kes sädistab elavalt, kuidas põrkas äsja juhuslikult kokku samamoodi randa suvitama tulnud seksika näitleja Juss Haasmaga. 30kraadine suvekuumus on Viimsi kuumal rannaliival peesitajad teinud silmnähtavalt rõõmsateks ning ülemeelikuteks. Õhtuleht külastas kuumal suvepäeval Viimsi randa, et uurida, mille järgi valivad rannaliival peesitajad rannariideid ning kes on nende hinnangul Eesti kuumimad staarid.