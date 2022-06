EERO SPRIIT: „Mees tunneb voodis ära, kui naine on olnud teise mehega.“

Tuleb välja, et mitte ainult naised ei taju kallima truudusetust. Ka mehed saavad voodis aru, kui naine on neid petnud, kinnitab näitleja ja lavastaja Eero Spriit (72). „Seda on mikroliigutustest aru saada,“ märgib ta, kuidas truudusemurdjast naine end täpsemalt voodis ära annab. „Aga abielumehed sellest tavaliselt oma naistele ei räägi.“