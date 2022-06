ÕL VIDEO | ROOSA REPORTER | Kuidas pesta pesu ja käivitada pesumasinat? Roosabanaanike leidis vastused noori jälgijaid enim painanud küsimustele

Mõnele elutähtsale küsimusele vastuse leidmine võib olla tõeline katsumuste kadalipp. Siinkohal on appi tõtanud julge aktivist ning sotsiaalmeediatäht Arija Helmvee ehk Roosabanaanike, kes ei karda hunti ega tonti! Noored jälgijad on Arijale sotsiaalmeedias esitanud mitmeid põletavaid küsimusi, millele on ta vapralt – kärtsroosa mikrofon käes – asunud vastuseid leidma.