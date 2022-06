Superstaarisaade rikkus Artjom Savitski karjääri, uuesti leidis muusik end 25-aastaselt, mil ta enda sõnul meheks sai

Laulja Artjom Savitski tõdeb, et tal pole selliseid hetki, kus ta läheks inspiratsiooni koguma. Ta ütleb, et kogu elu on see pott, mis on inspiratsiooni täis ja kust see hakkab muusikasse valguma. Küll aga selleks, et muusikat luua, eelistab ta olla rahulikus kohas, kus miski muu ei sega ja aju saab puhata. Ta võrdleb, et paljud ju teavad, kuidas puhkuselt tulles on inspiratsioonipuhang, uued mõtted ja lähenemised.