Rita Rätsepp meenutab Toomas Kirssi: „Tom andis mulle eluusu tagasi.“

„Kui mul oli raske lahutus, oli Tom esimene inimene, kes mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes mind aitas. Ja ta igal õhtul helistas mulle ja küsis, kuidas mul täna on. Ta tiris mu sügavast august välja! Andis mulle eluusu tagasi. Ta on kogu aeg olnud mu seljataga,“ on näitleja ja psühholoog Rita Rätsepp hingepõhjani kurb Toomas Kirsi lahkumise üle, aga ka südamest tänulik sõpruse eest temaga.