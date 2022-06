Lauri Liiv: nüüd sain aru, et meie viimane kõne Toomas Kirsiga oli tema hüvastijätt

„Kirss ei olnud väga suur helistaja või ühenduse otsija, kui asi ei puudutanud just tööd. Seetõttu saatis ta mulle viisaka inimesena sünnipäevade ja tähtpäevade puhul alati sõnumi. Aga selle aasta 11. veebruaril, minu sünnipäeval, ta helistas mulle,“ meenutab Lauri telefonikõnet, mille sügavamast tähendusest alles nüüd aru saab. „Rääkis maast ja ilmast, ja loomulikult õnnitles. Meie kõne oli väga pikk, vaatamata sellele, et olin ise sel hetkel „Eesti laulu“ peaproovis. Aga võtsin siiski aja ja nüüd on mul nii hea meel, et seda tegin. Ma ju ei teadnud varem, et ta oli sel ajal juba haige. Alles nüüd, kuuldes tema haigusest, panin pildi kokku ja sain aru, et ilmselt oli see kõne tema moodus näidata mulle oma lugupidamist ja hüvasti jätta.“ See pikk telefonikõne jäigi nende viimaseks suhtluseks.