Toomas Kirsi abikaasa Kätlin: „Meie ühine soov oli, et oma elu lõpul saab Toomas olla kodus ja tema lahkumine just täpselt selline oligi, oma kodus, oma pere keskel.“

Õnnetuseks asus too kuri kasvaja keerulises kohas ning oli suutnud juba omajagu kahju teha. Ent esiotsa lootust siiski jagus. Tänu arstidele. „Suur ja südamlik tänu PERHi arstidele, kes tegid tema aitamiseks suurepärast tööd,“ sõnab Kätlin. „Toomas elas üle kaks päeva kestnud raske operatsiooni, samuti keemia- ja kiiritusravi, jõudis olla ka Haapsalus taastusravil, kuid kahjuks tuli ühel hetkel siiski leppida sellega, et haigus alla ei anna. Meie ühine soov oli, et oma elu lõpul saab Toomas olla kodus ja tema lahkumine just täpselt selline oligi, oma kodus, oma pere keskel. Saaremaa poisina saab tema viimne puhkepaik olema Kudjape kalmistul.“