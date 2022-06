Sõbrad ja kolleegid meenutavad Toomas Kirssi: "Ta suutis võtta vastu otsuseid, käituda väärikalt ja kiiresti. Müts maha!"

28. juunil lahkus igavikuteele armastatud teleprodutsent Toomas Kirss. „Ta oli võtteplatsil alati ülimalt positiivne ja toetav. Tema puhul oli huvitav see, et ta endast vahel jätta jutumehe mulje, aga kui olid keerulised kriisisituatsioonid, oli ta ääretult sirge selja ja otsustusvõimega mees. Mitmel puhul ma imetlesin teda just seepärast, et ta suutis võtta vastu otsuseid, käituda väärikalt ja kiiresti. Müts maha!“ meenutab seriaalis „Pilvede all“ näidelnud Indrek Sammul head kolleegi. Vaid kauneid sõnu on öelda ka Guido Kanguril, Indrek Sammulil, Inga Lungel, Klaudia Tiitsmaal ja Kirsti Valdstein-Timmeril.