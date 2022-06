IN MEMORIAM | Mats Traadi pisike „Tants aurukatla ümber“ räägib sama suure loo kui Tammsaare „Tõde ja õigus“

INIMENE ON KÕIGE TÄHTSAM: Mats Traat on 2010. aastal Postimehele antud intervjuus öelnud, et aastatega, kui ta oli kirjutanud lühemaid romaane, tuli ka kogemus, kuidas kujutada inimest. „Sest sündmused sündmusteks ja elulood elulugudeks. Aga põhiobjekt on ikkagi inimene. Seda tuleb rõhutada. Sellest tahetakse tänapäeval mööda vaadata. Keskendutakse asjadele, majadele, tuuleveskitele, mida kõike pärida või kokku osta – aga inimene, see, mis temas toimub, jäetakse kõrvale.“