Mehed jooksevad Brigittele tormi! „Vallalise kaunitari“ casting on täies hoos ja huviliste hulk meeletu

Esmakordselt jõuab Eestisse maailmakuulus telesari „Vallaline kaunitar“, kus otse vaatajate ees saab elu armastust otsivaks printsessiks särav, nutikas, kaunis, ettevõtlik, seksikas ja veel vallaline Brigitte Susanne Hunt. Just nüüd on kõigil peigmehekandidaatidel võimalus endast teada anda, sest BSH süda on avatud.