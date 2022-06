MUUSIKUTE KOOSELU PAHUPOOL! Silvia Ilves läks elukaaslasest lahku: raske oli olla pool ajast suhtes telefoniga

Tšellist Silvia Ilves tõdeb, et lahkuminek Marceliga oli kahepoolne otsus. Kuigi paar on ka varasemalt korra lahku läinud, leidsid mõlemad, et vajavad hetkel aega iseendale – Marcel keskendub oma karjäärile muusikuna ja Silvia oma lastele kui ka muusikale.

„See oli rahulik lahkuminek. Tunded on ikka alles – me ei läinud lahku sellepärast, et armastus sai otsa, vaid meie eluetapid on praegu lihtsalt nii erinevad. Meil mõlemal on erinevad ootused suhtest ja ma tundsin, et ta vajab kedagi, kes jaksab teda rohkem imetleda,“ sõnab Silvia, et kahe muusiku kooselu on keeruline.