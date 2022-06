Bono sai alles küpses eas teada, et tal on poolvend

Tulevane superstaar Bono (62) sündis Paul David Hewsoni nime all 1960. aasta mais Dublinis Iris ja Brendan Hewsoni teise lapsena. Tal on kaheksa aastat vanem vend Norman. Kuid 2000. aastal – neljakümneselt – sai Bono teada, et tema isal on kolmaski poeg. „Mul on veel üks vend, keda ma armastan ja imetlen ja kelle olemasolust mul polnud aimugi,“ rääkis rokkar hiljuti BBC Radio 4 saates „Desert Island Discs“. Tema sõnul oli ta isa saanud lapse imekauni naisega, kellega teda oli sidunud sügav sõprus. „Ja seda kõike hoiti salajas.“