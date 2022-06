Räppar AG ja lauljatar Beatrice räägivad avameelselt armastusest. Armunud räppar: parem võtta kohe endast noorem naine, kui 40selt noori taga ajada

Silver Orissaar (avalikkusele tuntud eelkõige esinejanimega AG) ning laulev „Reporteri“ ilmatüdruk Lisella Beatrice Kirjutaja (esinejanimega Beatrice) saabuvad Õhtulehele intervjuud andma käsikäes, seljas toon toonis rõivad. Pilgud, millega paar üksteist intervjuu vältel seirab, ei jäta kahtlustki, et noored on armunud ja õnnelikud. Et nii tõepoolest on, kinnitavad mõlemad. „Kui teda vaatan, unustan kõik argimured ja olen lihtsalt omas maailmas,“ kirjeldab Silver, mis teda kallima juures kõige enam paelub. „Silver on seevastu väga naljakas ja hea huumorisoonega,“ kiidab Beatrice kallimat.