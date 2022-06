TIM BLUZI TOP 5 | SOOVITUS EESTI STAARIDELE: ei tea, kuidas pidudel riietuda? Võtke šnitti Pühajärve jaanitule peolõvidelt!

Mis teeb ühe festivali eriliseks? Mõni võib öelda, et sealne peokava ning erinevad esinejad. Teisele on esmatähtis aga seal pakutav joogi- ja söögipoolis. Tegelikkuses sõltub ürituse edukus suures osas aga peokülalistest ja nende meeleolust! Pühajärve jaanitule külastajate näitel peab tõdema, et sealsed pidulised on näinud vaeva ja panustanud erakordselt palju energiat ja fantaasiat sellesse, et teha oma riietus silmapaistvaks ja eriliseks. Külaliste moevalikud olid ekstravagantsemad ja seikluslikumad, kui suurema osa Eesti moeloojate looming ning hullumeelsemgi veel kui Cirque du Soleil.