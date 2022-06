„TIIGRI PUUDUTUS“ JUULI | Imemees Jaan Alliksoo: tee hobist töö, siis ei pea kellelegi vastust andma millegi eest

Tähetark Igor Mang prognoosib oma astroloogilises ülevaates, et juulikuus on Merkuuri pingeaspekt Neptuuniga ja samaaegne Marsi raske aspekt Pluutoga põhjustab kuu alguses viis päeva segadust informatsiooniga. Infot tuleb nii päeval kui öösel, nii et magadagi ei saa, aga midagi otsustada ka ei tohiks, kuna selles on palju bluffi.