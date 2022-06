PEREPUHKUS LASTETA! Eda-Liis Kanni reis sai ootamatu pöörde : kõik me nutsime. Lapsed nutsid kodus, mina lennukis

Telenägu Eda-Liis Kann (42) pidi koos oma kahe teismelise tütre ja elukaaslase Haldo Oravasega (61) sõitma reisile Türki, kus aeg maha võtta, kuid Tallinna lennujaamas selgus, et laste passid on maha jäänud – Türki reisimiseks ainult ID-kaardist ei piisa. Viimasel hetkel koju passide järele kihutanud Eda-Liis ja Haldo avastasid tagatipuks, et laste passid olid aegunud, kirjutab Kroonika.