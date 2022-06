Aivar Riisalu saab abielu kõrvalt lapse. Abikaasa Marina: olen toimunust suures šokis!

Poliitikust laulja Aivar Riisalu (61), kes on abielus ettevõtja Marina Riisaluga, saab juuli alguses väljaspool abielu lapse Pärnus elava Anneli Karlsoniga (41). „Jah, see vastab tõele,“ sõnab Aivar Riisalu reipalt vastuseks Kroonika küsimusele, kas tema viies laps on kohe-kohe sündimas.