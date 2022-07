„PUUDUTA MIND“ 239. SAADE | Külas Hiiumaa kõige sitkemal mehel: tee oma hobist töö, siis ei pea kellegile aru andma

Igal nädalal kostitame sind põneva veebisaatega „Puuduta mind“, kus külalisteks on nõiad, šamaanid, ravitsejad, ufoloogid, haldjad, elukunstnikud, teadlased, koolitajad, hüpnotisöörid ja paljud teised põnevad persoonid. Müstilistele teemadele pühendunud ajakirjanik Sirje Presnal ja Õhtulehe veebi loovjuht Anu Saagimi on seekord külas Hiiumaa kõige värvikamal mehel. Reigi küla Kastani kinnistul Hiiumaal kõrgub umbes 30 meetrine kadakast vaatetorn, mis püstitati 2007. aastal, selle peremees on Jaan Alliksoo.

Vaata lustlikku vdeointervjuud!