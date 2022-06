„Jaaniõhtul peab kindlasti olema kellegagi koos. Ühisväljas, ühises infopilves koged sa midagi erilist,“ on tähetark Igor Mangi nõuanne jaaniööks. Oluline on, et oleks emotsioone, koosolemist ja -tegemist ning palju valgust ja tuld ning laulu ja tantsu – kõik need on elu voolamise väljendused.