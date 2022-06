KES OLEKS ARVANUD? Need on Brigitte Susanne Hundi TOP 12 Eesti meest. „Olen vist issi ärahellitatud printsess.“

Meelelahutaja Brigitte Susanne Hunt (26) otsustas, et nüüd talle vallalise naise elust aitab – ta peab kohtama oma eluarmastust ja tulevast abikaasat. Sestap saabki temast uue suhtesaate „Vallaline kaunitar“ peaosatäitja, kes endale tuhandete televaatajate silme all kallimat otsima hakkab. Selleks, et Brigitte tulevasel oleks lihtsam aru saada, kas tal üldse šansi on, palus Õhtuleht tal tuntud Eesti meeste seast oma lemmikud valida.