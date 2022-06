FOTOD | NOSTALGIALAKS: täna 36 aastat tagasi avas Eestis uksed esimene eraettevõte. Kas tunned ära, millega tegu?

„Käisime Suhhumis puhkamas ja sealt tuligi idee – seal mehed uhkustasid, et, näe, neil on erabaar. Tegelikult olid kõik riiklikud. Me siis mõtlesime, et teeme ka,“ meenutab Videobaari üks asutajatest, Elmar Lepp. Ruumid renditi Pärnu TTV-lt ehk teenindus- ja tootmisvalitsuselt. „Kuidas me loa saime… Siis ju kooperatiive veel ei olnud, need tulid paar aastat hiljem. Aga me käisime Tallinnas ministeeriumis, soovisime avamisloale tähtsate ülemusete kooskõlastust saada. Rääkisime oma loo ära – et tahame erafirmat teha ja et on allkirja vaja. Mitu ülemust keeldusid, kuni koridoris tuli vastu üks järjekordne, kes oli lahkem: „Net problema!“ („Pole probleemi!“) ja nii me saimegi avada mingisuguse lepingulise vormi number kaks alusel oma baari.“