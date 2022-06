KEL RAHA, SEL OMA SAAR! Nublu müüb hiigelsumma eest oma paradiisisaart

Kinnisvaraportaal kirjutab, et Väheloo saare visioon on olla koht kunsti loomiseks, esitlemiseks ja nautimiseks. „Asukoht Eesti põhjapoolseimas servas, tillukesel Väheloo saarel, Pärispea poolsaare kõrval, on märgiline. Veel vähem, kui 30 aastat tagasi oli piirkond tsiviilinimestele suletud — tegemist oli kinnise piirivalvetsooniga. Riik, mis enda piiri nii kiivalt kaitses oli Nõukogude Liit — õigusvastane moodustis, mis iseseisva Eesti Vabariigi territooriumi okupeeris. Moodustis, kus kõik kunstivormid olid tugeva tsensuuri all, ning kus mõisted nagu „sõna- ja loominguvabadus“ ei tähendanud suurt midagi,“ seisab kuulutuses.