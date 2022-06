Prints William sai 40. sünnipäevaks erilise kingi

Ajakirja Elle teatel andis Briti kuninglik rahapada printsi juubeli puhul välja viienaelase mündi, millele on graveeritud tema portree. Prints William on mündil esmakordselt üksinda. 2011. aastal, mil prints abiellus oma väljavalitu Kate Middletoniga, anti pulmade puhul välja münt, millel nad figureerisid koos. Nüüdseks on kuninglikul paaril kolm last: esikpoeg prints George saab juulis juba üheksa-aastaseks, printsess Charlotte on seitsmene ja pesamuna prints Louis neljane.