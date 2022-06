TJ Klune „Maja taevasinise mere ääres“ (Rahva Raamat, 2022) on saanud juba tõeliseks menukiks ja seda põhjusega – tegu on ääretult mõnusa ja ladusa lugemisega, mis pakub nii naeru- kui ka kurbusepisaraid.

Alustuseks tasuks ära mainida, et härra Baker – sest vaevalt, et ta lubaks end siinkirjutajal Linuseks kutsuda – ei tööta tavalises ametis. Nimelt on tema tööülesanded seotud maagiliste võimetega noortega. Küll aga ei muuda selline fantaasiasärts raamatut kleepuvalt mannavahuseks, vaid pakub mõnusat vaheldust realismile.

Kui ta peab ühel päeval astuma Eriti Kõrge Kõrgema Juhtkonna ette, saab ta ülesandeks sõita Marsyase saarele, et vaadata, kas sealne orbudekodu on piisavalt heades kätes, et see võiks edasi tegutseda. Muidu väga jäigalt eeskirju järgiv ja neid isegi pühaks pidav härra Baker läheb enda meelest lihtsalt tööülesannet täitma, aga saarel hakkab juhtuma järjest kummalisemaid asju – üks kummalisemaid ehk see, et tema kalk süda hakkab üles soojenema, kui ta näeb, kui toredad on need marakrattidest lapsed, keda kõik teised peavad koletisteks: Saatana lihane poeg Lucy, habemega päkapikk Talia, hirmu tundes pisikeseks koeraks muutuv Sal ja teised.

Kuigi raamat on üle 500 lehekülje, kartsin, et selle lugemine võib pikale venida, kuid kuna see on niivõrd mõnusalt kirja pandud (ja see võib kõlada imelikult, aga tekitab lugedes väga sooja tunde), lõpeb raamat varem, kui oleksin seda oodanud. Seega kõik, kes otsivad suveks mõnusat ja lihtsat, aga samas hinge soojendavat raamatut, siis siin on midagi teile!

Loe raamatust ka katkendit:

Kogusumma, kui see oli kord kokku löödud, oli jahmatav.

Linus polnud iial oma elus kulutanud nii suurt hulka raha aiatööriistade peale.