Boris Johnson: Ukraina väärib võimalust Eurovisioni korraldada

Euroopa Ringhäälingute Liit (EBU) teatas eelmisel nädalal kahetsusega, et arvestades Venemaa algatatud sõda, ei saa järgmise aasta Eurovision toimuda Ukrainas – see pole turvaline. Ukraina ei nõustu EBU hinnanguga. Ka Briti peaminister Boris Johnson arvab, et Ukrainale tuleks anda võimalus 2023. aasta lauluvõistlus korraldada.