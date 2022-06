GALERII | „KOHVIMASIN ON KA TEIST VALJEM!“ Passenger viis vagurad eestimaalased esimest korda muusikarännakule

„Olen eelnevatel päevadel festivalidel mänginud – seal on inimesed tavaliselt purjus ja elavad. See ei tähenda muidugi, et teist keegi täis ei ole. Ilmselt te olete lihtsalt purjuspäi vaiksed,“ arutleb inglise muusik ja laulukirjutaja Passenger pühapäeva õhtul Noblessneri valukoja laval. Tõesti – nii hiirvaiksel püstijalapeol pole ma kunagi käinud.