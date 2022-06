Juku-Kalle Raid Ave Alavainu meeleolukal ärasaatmisel: just oma mässumeelsuse ja mitte kasti mahtumisega on ta meie kivistunud mõttelaadi ja ühiskonda kõvasti muutnud

„Mälestuste-meenutuste ja luulelugemise pidu võiks toimuda suures suves ja aiapeoga kohtumaja aiakeses,“ seisavad peolistele jagatud peo programmis – Ave puhul poleks tulnud kõne allagi mingi tavaline laululeht – kirjas poetessi mõtted, milline peaks üks tõeline pidu olema. „Minu printsiip on odavus. See tähendab – ei mingit matust ega peielauda. Isegi mitte kirstu ega selle väljapanekut. See oleks kallis ja (minu puhul) kole. Pealegi – inimesed, keda ma armastan, ei salli matuseid. Ja „kalmuküngast“ ju nagunii ei tule. Kohv, kringel, valged linad, varesed – nagu Ave Vita! aegadel. Esimest korda aiapidude ajajaloos võib juua (siinkohal on tütar Kata-Riina täpsustanud, et Ave lemmikmargid olid valge viin ja õlu) ja suitsetada.“