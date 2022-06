HÜVA NÕU | Trepimeister annab nõu, kuidas planeerida koju ideaalne trepp?

Riho Riisman on olnud ettevõtja juba pea 16 aastat - olles ise vaid 19-aastane asutas Riho mänguasjade edasimüügile ja nende tootmisele keskenduva ettevõtte. Mees meenutab, et tahtis põhikoolis käies tegelikult arhitektiks saada ning mingil määral on see tal isegi saavutatud - igapäevatöös on vaja projekteerida treppe ning mõelda välja erinevaid sõlmi ning lahendusi. Riho jagab nõuandeid, kuidas koju ideaalset treppi planeerida.