KAJA KALLASE VIIS VARJUNDIT | Tim Bluz toob välja peaministri viis isikupärasemat riietumisstiili läbi aegade

Täna oma 45. sünnipäeva tähistav Kaja Kallas on viimaste aastate jooksul nii Eesti kui ka välismaa meedias väga palju kõmu tekitanud. Mõni võib öelda, et ta on tugev naine ja riideid teda mingil viisil ei määra, kuid peab tunnistama, et väljanägemine ja riietus mängib paraku suurt rolli poliitiku karjääris. See on üks indikaator hindamaks, kas tema suudab luua inimestega usaldusväärseid suhteid või mitte.