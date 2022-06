VIDEO | Suri Prantsuse kinolegend, filmi "Mees ja naine" täht Jean-Louis Trintignant

Kinohiiu abikaasa Mariane Hoepfner Trintignant ütles uudisteagentuurile AFP, et Jean-Louis suri reede varahommikul oma kodust lähedastest ümbritsetuna. 2018. aastal oli näitleja teatanud, et tal on diagnoositud eesnäärmevähk ja et ta ei lase seda ravida. 2021. aasta novembris kirjutati Prantsus meedias, et Trintignant'i seisund on halb ning ta on silmanägemist kaotamas.