KIHLUS LÄBI! Beebilõusta kallim kolis lapsega eraldi elama: olen olnud liiga kaua vait, et kedagi teist kaitsta

„Paljud ilmselt on juba märganud, et ma ei kanna enam kihlasõrmust. See on tõsi, juba pea kaks kuud tagasi kolisin elama lapsega kahekesi ja pean ütlema, et see on mu elu parim otsus. Ma tean, et see on šokk paljudele kaasaelajatele, sest te ei tea telgitaguseid,“ jagab Ingrid.

Räppar Andrus Elbing ja Ingrid olid koos pea seitse aastat, kuid nüüd otsustas naine avalikult huviliste küsimustele vastata.