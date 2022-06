Beebilõusta kallim kolis lapsega eraldi elama: ta tuli isegi sünnitusmajja purjuspäi ja lõi mind beebi juuresolekul

Ingrid kirjeldab Instagramis, et tema ja Elbingu suhe muutus füüsiliselt vägivaldseks juba pärast üheksat koosoldud kuud. Vaimset vägivalda esines tema sõnul juba varemgi. Lapse sündides oli aga Beebilõust Ingridi sõnul mõni kuu isegi hea isa. „Alguses oli ta väga tore ja hoidis. Lapse sündides ta väga muutus ja arvan, et kuskil neli kuud kestis see hea aeg. Kuigi isegi sünnitusmajja tuli ta purjuspäi.“

Ingrid kinnitab, et nende pisipõnni Venuse kallal Elbing vägivalda ei tarvitanud. Küll aga tema nähes.