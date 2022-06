SKANDAAL SKANDAALI OTSA! Merylin Nau pakkus tuttavale tütarlapsele, et too mehega raha eest välja läheks, et kasum ära jagada. „Mina ei kupelda mitte kedagi!“

Sealjuures mainis Merylin neiule, kellele ta mullu talvel kirjutas, et too peab härraga vaid välja minema ja mõned tunnid aega veetma, mitte midagi enamat. Loomulikult tundus asi neiule kahtlane, kuid Merylin üritas teda korduvalt maha rahustada, öeldes, et voodisse ei pea minema ning et hoiab tal turvalisuse huvides silma peal. „Teen kindlaks, kus oled. Vahel mehed pöörduvad mu poole ja küsivad, kas mul on sõbrannasid, kes nii nõus välja minema. Haha. Mul seda aastaid olnud, aga mitte nii tihti. Need siuksed lambi söömised ja välja viimised. See, mis pärast edasi tehakse, see pole enam minu asi. Ma mingi seksiga ei tegele haha,“ kirjutab Nau tütarlapsele.