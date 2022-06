KATKI VÕI EI? Muuseum võttis Monroe-Kardashiani kleidiskandaalis sõna

Reality-täht ja ärinaine tekitas 2. mail toimunud Met Galal sensatsiooni, ilmudes sinna Monroe kuulsa kleidiga, millega diiva oli 1962. aasta mais - mõni kuu enne surma - laulnud president Kennedy 45. sünnipäeval õnnitluslaulu. Sestsaadik polnud ükski hing kleiti kandnud. See kuulub muuseumile Ripley's Believe It Or Not, kes soetas kleidi 2016. aastal oksjonilt, makstes selle eest 4,8 miljonit dollarit. Nüüdseks on kleidi hind tõusnud USA ajakirjanduse teatel kümnele miljonile.