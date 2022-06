Egle Eller-Nabi abikaasa dopinguskandaalist: Heiki elu muutus drastiliselt. Võib-olla kunagi selgub, milleks see kõik vajalik oli

Egle Eller-Nabi sõnul on nad perega kui üks tervik. „Meil mõlemal lõppesid mitmed koostööd päevapealt. Oleme püüdnud säilitada rahu ja teha kõik selleks, et ükskord võiksime rahuliku südamega tagasi vaadata ja öelda: andsime endast kõik. Ma ei oska praegu veel öelda, kuidas see meid mõjutas. Praegu keskendume tänasele päevale ja eelkõige beebile,“ rääkis Egle Kroonikale, kellel sündis jaanuaris perre ka kolmas laps.