KAKS KANGET! Filmikaksikud Raul ja Romet Esko lõpetasid ülikooli

Hiljuti rääkisid kaksikud Õhtulehele, et plaanivad Eesti suve täiega nautida, sest sügisel suunduvad nad uutele jahimaadele teadmisi omandama. „Peamine on aga ettevalmistus septembriks, mil läheme mõlemad Londonisse magistrikraadi tegema,“ teatasid Romet ja Raul. Vennad lähevad küll samasse kooli, aga taas erinevatele erialadele: Romet hakkab õppima režissööriks ja Raul hoopiski kinematograafiat. „Peame end vaimselt ette valmistama, et mõnda aega ei näe me Eesti semusid ja perekonda.“