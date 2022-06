GALERII | SUURTE JA VÄIKESTE BULLERBY: vaata, missuguse impeeriumi on Jesper Parve ja Mari Ojasaar ühe aastaga Hiiumaale loonud

Mari ja Jesper jäid Hiiumaale eelmise aasta aprillis, kui saar koroona tõttu lukku keerati – mandrilt saarele sai, tagasi enam mitte. Oli see siis juhus või jumalik ettehooldus… Igal juhul on mõlemad õnnelikud, et nii juhtus, sest see oligi esimene tõuge unistuste elu suunas keset loodust ja eemal igasugusest müra-, info- ja keskkonnasaastest.

„Olen alati tahtnud oma lastele samasugust maaelu, kui oli minul lapsepõlves,“ sõnab Viljandimaal kasvanud Jesper. Mari lisab, et maal elades on „ahvatlusi ja segajaid“ vähem ja saab keskenduda sellele, mida hing tegelikult teha ihkab. Linnamugavusi ei igatse kumbki tagasi.

