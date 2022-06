VIDEO JA GALERII | Igor Mang pidas Kadriorus 73. sünnipäeva: „Tugev Merkuur ei lase mul kunagi vanaks saada.“

Alates kuuekümnendast sünnipäevast on Mang tähistanud seda päeva Kadriorus Mereallee otsas, uue vahimaja ees, kord suurema, kord väiksema seltskonnaga. Kutseid välja ei saadeta – kohtumispaik on sõpradele-lähedastele teada ja tulevad, kes soovivad.

„Sünnipäev on tore, aga me ei saa ju kokku ainult sellepärast, et minu sünnipäeva tähistada,“ sõnas Mang. „Olulisem on võib-olla see, et kokku saavad vanad sõbrad ja tuttavad ja meil kõigil on võimalik küsida: kallis sõber, kuidas sa elad? Kuidas käsi käib?“

Sel aastal oli õnnitlejate hulgas enim Kaksikute sodiaagimärgi esindajaid, järgnesid jäärad ja sõnnid. Veemärgi esindajaid ei olnud aga ühtegi.

Vaata videot!